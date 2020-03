»Vi har mistet kontrollen, og nu haster det. Vi må vågne op, og vi er nødt til at smøge ærmerne op og slås.«

Sådan sagde den norske forsker Gunhild Alvik Nyborg i et interview på NRK, da hun tirsdag aften deltog i et debatprogram på norsk tv om coronavirussen.

Her kom hun kom med en række kontroversielle synspunkter om den frygtede virus og ikke mindst om den måde, de norske myndigheder har valgt at gribe sygdommen an på.

Norge har - som også Danmark, Sverige og en række andre lande - indført en række skrappe foranstaltninger for at hindre spredningen af corona.

Passagerer i lufthavnen i Sydney forsøger onsdag at skærme sig mod den frygtede virus. Foto: PETER PARKS Vis mere Passagerer i lufthavnen i Sydney forsøger onsdag at skærme sig mod den frygtede virus. Foto: PETER PARKS

Men forskerens hovedbudskaber var, at Norge har valgt den helt forkerte strategi for at bekæmpe corona.

»Dette er krig. Det er som om vi siger, at tyskerne er på vej, men at det ikke er farligt, for de kommer sikkert ikke til at gøre så megen skade,« sagde hun til værten Fredrik Solvang.

Gunhild Alvik Nyborg, som har en doktorgrad i farmako-epidemiologi, mener slet ikke, at alvoren er gået op for hverken myndighederne eller befolkningen.

»Vi har ingen kontrol. Der er intet, der tyder på, at kurven vil flade ud.«

Gule advarselsskilte om smittebegrænsning og kun nødvendige besøg af pårørende ved indgangenene til Regionshospital Nordjylland i Hjørring. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere Gule advarselsskilte om smittebegrænsning og kun nødvendige besøg af pårørende ved indgangenene til Regionshospital Nordjylland i Hjørring. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

På et tidspunkt spørger værten Fredrik Solvang:

»Ligner dette mere en pest end en influenza?« hvortil Nyborg svarer:

»Jeg tror, der er kolleger, som er uenige i dette, men jeg tror ikke, de har sat sig ind i tallene. Dette er tydeligvis ikke en influenza. Det ligner mere en pest. Jeg siger ikke, at det er det.«

Den norske forsker er især kritisk overfor, at kun enkelte bliver testet for virussen.

(Arkivfoto) Foto: Dado Ruvic Vis mere (Arkivfoto) Foto: Dado Ruvic

Efter hendes mening burde myndighederne tage endnu drastiske midler i brug for at standse spredningen. Hun foreslår fuld karantæne til alle, som ikke har kritiske funktioner i samfundet.

Nyborgs udtalelser har affødt stærke reaktioner blandt nordmændene.

Knap var udsendelsen slut, før de sociale medier kogte med både folk, der støttede og modsagde hendes argumenter.

Nogle fandt det befriende med en ekspert, der talte frit fra leveren, mens andre mener, at hun tegnede et skræmmebillede.

Jeg er svært glad for at Gunhild Alvik Nyborg ikke leder norske helsemyndigheter. Og jeg er like glad for å leve i et land der hun kommer til orde. Men noen ekspert er hun langtfra. Takk for @Prebens ro. #debatten — Pål Gulbrandsen (@PalGulbrandsen) March 17, 2020

Også flere fagfolk er uenige med Nyborg og hendes voldsomme udtalelser.

Overlægen Preben Aavitsland fra det norske Folkehelseinstituttet siger i tv-programmet, at det ikke er muligt fuldstændig at stoppe virussen.

»Vi har ikke en strategi for at lukke landet fuldstændig ned og forsøge at stoppe spredningen totalt.«

»Vi må lade epidemien gå langsom, så sundhedsvæsenet kan følge med udviklingen. Det betyder, at der kommer dødsfald.«

Helt utrolig å la denne dommedagsprofeten få spre budskapet sitt på NRK.

Fagfolkene får bare kommentere på dårlig skype-linjer. #debatten — Bjørn Faarlund (@P4faarlund) March 17, 2020

Den norske sundhedsdirektør Bjørn Guldvog siger i en kommentar til den avisen VG, at Norge satser alt på at redde så mange mennesker som mulig.

Han mener, at landet er blandt dem, der gør aller mest for at standse spredningen af virussen.