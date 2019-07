28-årige Karoline Aadland var en af de 157 passagerer, der 10. marts mistede livet, da et Boeing 737-800 MAX styrtede ned i Etiopien.

Her fire måneder efter hendes død har den unge nordmands forældre og efterladte ægtemand valgt at sagsøge flyproducenten.

Det skriver flere norske medier - heriblandt NRK, som har talt med Karoline Aadlands fader.

»Den, der handler åbenlyst uagtsomt, bør holdes ansvarlig. Hvis de kan sende fly i luften, som ikke er kvalificerede og kvalitetssikrede, skal de holdes ansvarlige,« siger han.

Ifølge TV 2 Norge var Karoline Aadland på vej til Nairobi i forbindelse med sit job hos Røde Kors, da hun og 156 andre styrtede i døden.

Familien Aadland rejser søgsmålet gennem et advokatfirma i Chicago, som repræsenterer familier til i alt 25 af ofrene fra flystyrtet.

»Boeing har tilsidesat flysikkerheden til fordel for sine egne økonomiske interesser,« siger advokat Helge Husebye Haug, som repræsenterer den norske familie, til TV 2.

»Familien mener, at et søgsmål mod Boeing vil have væsentlig betydning for flysikkerheden i verden, og at der lægger et særligt ansvar på deres skuldre for at forfølge denne sag i de amerikanske domstole,« fortsætter han.

Advokaten fortæller endvidere, at familien er klar over, at det kan tage op til flere år, før sagen bliver afgjort.

Indtil videre har de ikke krævet et specifikt beløb i erstatning. Beløbet kan risikere først at blive fastsat, når det står klart, hvem der har ansvaret for den tragiske hændelse.

Ifølge advokat Helge Husebye Haug betyder beløbet på erstatningen ikke det store for familien, da 'penge aldrig vil kunne erstatte tabet af deres datter og ægtefælle'.

Da sagen kører i det amerikanske retssystem, kan der dog være tale om 'en betydelig sum', siger advokaten til NRK.



Flyet, som styrtede ned i Etiopien, var af samme type som det Boeing-fly, der styrtede ned i Indonesien tilbage i 2018. Her mistede alle 189 passagerer om bord livet.