Onsdag i sidste uge har Anne-Elisabeth Hagens familie hørt nyt om den bortførte kvinde.

Personer, der hævder at have bortført Anne-Elisabeth Hagen, har onsdag i sidste uge på ny taget kontakt til familien. Det oplyser familiens advokat, Svein Holden, på et pressemøde.

Beskeden er ifølge Holden sendt på en "digital platform", som han ikke ønsker at navngive. Platformen er ikke velegnet til tovejskommunikation, siger Svein Holden.

Afsenderne har tidligere benyttet den samme platform.

Advokaten oplyser, at beskeden ikke indeholder livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen eller bevis for, at afsenderen af beskeden har hende i deres besiddelse.

- Vi opfatter dette som et tydeligt tegn på, at hun er i live, og at vi kan få hende hjem i live, siger Svein Holden.

- For familien er det afgørende at få at vide, at Anne-Elisabeth er i live.

- Det er vanskeligt at sige, hvorfor vi nu har fået et nyt budskab. Vi opfatter det som positivt.

Fordi beskeden er leveret gennem en kanal, der tilsyneladende er bedst til envejskommunikation, bruger familien ifølge Svein Holden pressen som en måde at svare tilbage.

På vegne af familien efterlyser Holden et livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen.

- Man skal have et livstegn, før man går videre i en proces, siger han.

Han ønsker ikke at svare på, om beskeden indeholder en reaktion på, at Hagens familie i modstrid med bortførerens ønsker har kontaktet politiet.

På pressemødet kom Svein Holden med sin besked på norsk, inden han gentog den på engelsk.

