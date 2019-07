En norsk familie på ferie vågner op en morgen, hvor tyve har været på besøg - og gasset dem i deres autocamper.

Onsdag aften parkerer en norsk familien på tre deres autocamper på en rasteplads lige uden for den populære ferieby Antibes på Côte d'Azur i Frankrig.

Familien har mange års erfaringer med at holde ferie i en autocamper, så de sørger for at parkere et sted, hvor andre også færdes, skriver norsk TV 2.

Ruten har de sågar kørt flere gange tidligere, og alt er gået uden problemer indtil ferien i år.

Torsdag morgen vågner familien slukørede. De mærker med det samme, at der er sket et eller andet.

»Vi vågner alle tre med hovedpine og var tørre i munden. Politiet tror, vi er blevet dopet med en form for kloroform-gas, siger Ole Richard Bødtker til norsk TV 2.

Døren til autocamperen var brudt op, og tøj og genstande lå spredt udover autocamperens gulv.

Værdier til mellem 20.000 og 30.000 norske kroner (15.000 til 23.000 danske kroner) er blevet stjålet.

Politiet og familien mistænker, at tyvene har sprayet gas ind i autocamperen udefra. Heldigvis er familien godt forsikrede, men de er noget rystede over oplevelsen.

»Det værste er tanken om, hvad de kunne have fundet på. Det, at de har været inde i vores autocamper, mens vi lå der bevidstløse,« siger Ole Richard Bødtker, der fortæller, at familien med det samme tog kontakt til det franske politi.

Det lokale politi nægtede ifølge familien at tage ud på rastepladsen, hvor indbruddet fandt sted. Årsagen var manglende ressourcer. Derfor har familien besluttet at anmelde tyveriet til det norske politi.

Familien opfordrer andre i området om altid at tage ind på campingpladser, når det kan lade sig gøre.