Fellesforbundet i Norge giver bilfabrik en frist til 20. december til at indgå overenskomst i Sverige.

Norges største fagforbund vil sætte gang i en boykot mod bilfabrikken Tesla i Sverige, hvis ikke Elon Musks selskab senest 20. december har indgået en overenskomstaftale i nabolandet.

Det er Fellesforbundet, der svarer til Dansk Metal, som bebuder aktioner, skriver avisen E24.

Beskeden kommer, dagen efter at den danske fagforening 3F Transport har varslet sympatiaktioner til fordel for IF Metall i Sverige inden for to uger.

Kommer det dertil, vil både det norske og danske fagforbund gå i aktion samme dag - fire dage før jul.

Tesla har nægtet at indgå en overenskomst for sine ansatte i Sverige. Lige som Tesla nægter det overalt i verden, hvor bilfabrikken opererer. Tesla har derfor været ramt af en strejke i det svenske siden oktober.

- I Norden er der bred enighed om betydningen af et godt organiseret arbejdsliv, siger Fellesforbundets leder, Jørgen Eggum.

Svenske havnearbejdere har allerede nægtet at losse Tesla-biler.

3F Transports havnearbejdere og chauffører truer med ikke at losse og transportere biler fra Tesla, der skal videre til Sverige.

Eggum vil endnu ikke sige, hvilke aktioner hans fagforening planlægger i Norge.

- Det er et klart signal til Tesla om, at der ikke kan transporteres svenske Teslaer gennem Norge. Det vil i så fald blive mødt med aktioner, og vi vil tage de forholdsregler, der er nødvendige, siger han.

- Retten til en overenskomst er selvsagt en del af vores arbejdsliv, og vi kan ikke acceptere, at Tesla stiller sig uden for dette, påpeger Eggum.

Elon Musk regnes som verdens rigeste mand. Ud over Tesla står han blandt andet bag SpaceX, det sociale medie X, som tidligere hed Twitter, og satellitselskabet Starlink.

- Selv om man er en af de rigeste i verden, kan man ikke bare lave sine egne regler. Vi har nogle aftaler på arbejdsmarkedet i Norden, og dem må man overholde, hvis man vil drive virksomhed her, sagde Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport, tirsdag.

/ritzau/