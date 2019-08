Den terrorsigtede nordmand Philip Manshaus er blevet varetægtsfængslet i fire uger. De første to i isolation.

En 21-årig norsk mand, der mistænktes for at stå bag et moskéangreb i Bærum i Norge lørdag, er mandag blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det skete ved byretten i Oslo. De første to uger skal foregå i fuld isolation.

Det norske politi udvidede mandag sigtelsen mod manden, der hedder Philip Manshaus, til også at omfatte terror.

Han er tidligere blevet sigtet for drab og for drabsforsøg.

Politiet mener, at han lørdag gik til angreb mod moskéen Al-Noor Islamic Centre i Bærum tæt på Norges hovedstad, Oslo.

På et pressemøde sent mandag eftermiddag oplyser politiet, at den mistænkte skal have optaget angrebet med et GoPro-kamera, som han havde spændt fast på en hjelm.

Politiet er i besiddelse af optagelser fra kameraet.

Kort efter angrebet lørdag fandt politiet liget af den mistænktes stedsøster på en adresse i Bærum, der har tilknytning til den sigtede.

Politiet bekræfter på mandagens pressemøde, at den dræbte var den mistænktes 17-årige stedsøster, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

Manshaus er sigtet for at have dræbt hende.

Nordmandens forsvarsadvokat gentager efter retsmødet mandag eftermiddag, at hendes klient nægter sig skyldig.

Han har hidtil heller ikke villet afgive forklaring.

Den 21-årige nordmand ankom med et svært forslået ansigt til retten - formentlig et vidnesbyrd om, at han blev overmandet i moskéen.

Det norske efterretningsvæsen, PST, meddelte tidligere mandag, at man for cirka et år siden modtog et tip om den formodede gerningsmand.

- Der var et samarbejde mellem politiet og PST, uden at der blev fundet grund til at gå videre med tippet i forhold til at finde ud af, om der var grund til nærmere undersøgelser, sagde PST-chef Hans Sverre Sjøvold.

- Det var et vagt tip, og det pegede ikke i retning af forestående terrorplanlægning, lød det videre.

