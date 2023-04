Lyt til artiklen

Det vælter i disse dage ud med oplysninger fra de tophemmelige dokumenter, der formodes at være lækket fra blandt andet Pentagon.

Et af dokumenterne hævder, at NATO har haft næsten hundrede specialtrænede soldater i Ukraine.

Ifølge Dagbladet vækker den oplysning stor bekymring hos Arne Bård Dalhaug, der er pensioneret generalløjtnant og tidligere repræsentant i NATOs militærkomité.

»Det vil være en gave til Rusland, hvis det viser sig, at NATO har styrker i Ukraine, for det vil vise, at NATO har løjet, og at Rusland har haft ret. Det er meget alvorligt, og netop derfor mener jeg ikke, at NATO har taget sådan en chance,« siger han.

NATO har hele tiden fastholdt, at alliancen på intet tidspunkt har haft tropper i Ukraine.

Ifølge de lækkede oplysninger skal der i februar og marts have opholdt sig næsten 100 specialuddannede soldater fra NATO i Ukraine.

50 af dem skulle være fra Storbritannien, 17 fra Letland, 15 fra Frankrig, 14 fra USA og en fra Holland.

Til det siger Dalhaug:

»Dokumenterne blev i første omgang delt på Telegram, som i høj grad bruges til at sprede russisk propaganda, og dermed må vi gå ud fra, at detaljerne i de 'lækkede dokumenter' kan være forvanskede eller direkte forkerte.«

En anden norsk ekspert, Tom Røseth, der har i speciale i efterretningstjenester ved Norsk Personaleskole, vil bestemt ikke udelukke, at indholdet af lækket er sandt.

»Der er vigtigt at understrege, at vi ikke med sikkerhed ved, om der er tale om ægte eller opdigtede dokumenter, men det ville ikke overraske mig, hvis det viser sig at være rigtigt,« siger han og fortsætter:

»At der befinder sig nogle specialstyrker på ukrainsk jord er ikke utænkeligt i betragtning af, hvor meget vestlig støtte Ukraine modtager. Det er naturligt, at vestlige styrker hjælper til med at aflevere og sikre udstyr. Derudover er der stor vestlig aktivitet i Kyiv, især i form af politiske besøg, og det vil naturligvis være vigtigt for Vesten at danne sig et vist billede af sikkerhedssituationen i området.«

Han tror dog kun, at eventuelle soldater har haft en rådgivende funktion. De har ikke kæmpet ved fronten.