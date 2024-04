Vesten ikke må blive afhængige af leverancer fra Kina.

Sådan lyder varslen nu fra en norsk ekspert.

Kina tilbyder nemlig billig teknologi, som vestlige virksomheder har brug for. Særligt kinesiske elbilaktører har presset priserne så meget ned, at Europa-Kommisionen nu undersøger deres fordel på markedet.

Det skriver det norske Børsen.

»Rusland er som en tornado, mens Kina er tsunamien, der kommer langsom, men rammer med fuld kraft,« siger Cathrine Lagerberg, der er ekspert i strategiske sikkerheds- og risikovurderinger.

På LinkedIn har hun tidligere på ugen delt sine bekymringer om, at elbilindustrien langt fra vil være den eneste, der får problemer.

Kinesiske produkter fylder nemlig markedet i højere og højere grad, hvilket kan underminere den vestlige produktion inden for teknologi og industri ifølge eksperten.

»I sidste ende kan det gøre os afhængige af kinesisk import af det, vi engang eksporterede og havde en konkurrencemæssig fordel i,« siger hun.

Cathrine Lagerberg fremhæver også infrastruktur og vindmøller som eksempler på industrier, der potentielt kan blive afhængige af leverancer fra Kina.

Hun uddyber, at »Kina har en plan«, hvor Vesten sakker bagud. Derfor mener hun, at virksomheder skal have hjælp til rådgivning, når de overvejer at købe kinesiske produkter til deres egen produktion.