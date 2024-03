Tidligere statsminister Erna Solberg var inhabil, da hendes mand handlede med aktier i hendes regeringstid.

Kontroludvalget i det norske Storting retter stærk kritik mod tidligere statsminister Erna Solberg fra partiet Høyre.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Mens Erna Solberg var statsminister, lavede hendes mand en række aktiehandler. Og de handler førte til, at Erna Solberg blev inhabil i flere sager, som hendes regering varetog, fastslår Kontroludvalget.

Erna Solberg har tidligere forklaret, at hun ikke kendte til sin mands aktiehandler. Men hun erkender onsdag, at hun har været inhabil, og at hun skulle have udspurgt sin mand om eventuelle aktiehandler.

- Jeg har taget ansvar for dette og gjort det klart, at jeg burde havde spurgt og gravet mere, så jeg kunne have opdaget handlen på et tidligere tidspunkt, siger Erna Solberg til NTB.

Det drejer sig i alt om 3300 aktiehandler i de otte år fra 2013 til 2021, hvor Erna Solberg var regeringsleder i Oslo. Hedes mand, Sindre Finnes, skal have tjent cirka to millioner norske kroner på handlerne.

Omfanget af handlerne blev kendt i offentligheden i september, da Erna Solberg fortalte om dem på et hasteindkaldt pressemøde.

Norsk politi har vurderet sagen, men besluttede i november, at det ikke ville indlede en efterforskning.

Politiet forklarede i den forbindelse, at det ikke havde fundet nogen rimelig grund til at foretage undersøgelser af, om der var sket noget strafbart.

Det er uklart, hvorfor politiet nåede til denne konklusion.

Der har været mistanke om, at Erna Solbergs mand gennem sin hustru fik adgang til oplysninger, som stillede ham i en gunstig position i forbindelse med aktiehandlerne.

Erna Solberg selv har sagt, at hun er sikker på, at hendes mand ikke har fået insiderviden gennem hende.

Men hun har også sagt, at hun ikke ville udelukke, at der i deres statsministerbolig har ligget papirer, hvor han kan have fået "nys" om ting.

Solberg har desuden antydet, at hendes mand har løjet over for hende.

/ritzau/