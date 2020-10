Han troede, han skrev med en 13-årig pige.

Derfor bad han hende sende nøgenbilleder og video, og han sendte også billeder af sig selv til hende, hvor han var nøgen.

Samtalen mellem den 50-årige norske mand og det, han troede var en mindreårig pige, foregik på Instagram i efteråret 2018.

Det skriver norsk TV2.

Dialogen mellem de to fik hurtig seksuel karakter, og de aftalte at mødes for at have sex.

»Jeg tager kondomer med,« skrev han blandt andet og tilføjede:

»Og vi kan også gøre det uden.«

Hvad manden ikke vidste, var, at det var hans egen søn, der stod bag Instagram-profilen.

Sagen udspillede sig på øen Senja i det nordligste Norge.

I sommer kom manden for retten, og nu har han fået en straf på 24 dages fængsel og et krav om at betale sagens omkostninger.

Ifølge dommen ønskede mandens søn at finde ud af, om faderen var i besiddelse af billeder af mindreårige piger.

Det kom så langt, at den 50-årige mødte op på en adresse i byen Bardufoss, hvor de havde aftalt at mødes. På det tidspunkt sad sønnen langt væk i det sydlige Norge.

Derefter valgte sønnen at anmelde sin far til politiet.

Til politiet forklarede den midaldrende mand senere, at han ikke var interesseret i at have sex. Hans ærinde var derimod at finde ud af, hvem pigen var, så han kunne hjælpe hende.

Da han blev spurgt, hvorfor han ikke i stedet kontaktede de sociale myndigheder eller politiet, svarede ham, at det havde han ikke tid til.

Mandens forsvarer siger til tv2.no, at dommen vil blive anket.

Anklageren i sagen understreger, at den kan have en præventiv effekt.

»Det er strafbart at kommunikere med børn med det fortsæt at gennemføre en seksuel handling, og selv om det viser sig at være en anden person på den anden side, siger anklager Linn Rognli Hansen til tv-stationen.