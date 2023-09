En mor og hendes otte-årige datter blev onsdag eftermiddag fundet døde i et hus i den norske by Kristiansand.

Det oplyser norsk politi, som netop har holdt pressemøde om sagen.

Her afslørede politiet, at de betragter sagen som et dobbeltdrab.

Klokken 13.21 fik politiet en anmeldelse om noget, som hurtigt viste sig at være »et mistænkeligt forhold.«

Det var en person, der skulle på besøg hos beboerne i huset, som slog alarm.

På adressen i bydelen Vågsbygd i Kristiansand fandt politiet to døde personer.

»Meldingen var af sådan en karakter, at politiet straks forstod, at vi stod overfor en alvorlig hændelse,« sagde politiinspektør Cecilie Pedersen på pressemødet.

De to afdøde er endnu ikke officielt identificerede.

»Efterforskningen indtil videre viser, at der er tale om en mor og hendes otte-årige datter,« tilføjede hun.

Der er endnu ingen anholdte i sagen, og politiinspektøren understregede, at politiet efterforsker sagen bredt.

Hun opfordrede derfor også folk i området til at henvende sig, hvis de havde hørt eller set noget mistænkeligt.

Derudover er politiet interesserede i at høre fra borgere, der har videoovervågning foran deres huse eller i deres biler.

Cecilie Pedersen ønskede ikke at sige noget om dødsårsagen.