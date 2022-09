Lyt til artiklen

Flere personer forsøger torsdag at trænge ind på Irans ambassade i Oslo.

Det skriver norske Dagbladet.

Oslos politi oplyste på Twitter lidt før klokken 14.00, at de har mange ressourcer på stedet.

»Vi fik meldingen om en demonstration, der ikke var blevet varslet, med cirka 100 personer. Flere af dem er voldelige, kaster med sten og forsøger at trænge ind på ambassaden. Vi har ikke kontrol over situationen,« oplyste operationsleder, Gjermund Stokkli, til mediet.

Politiet har netop meldt ud, at de har fået kontrol over ambassadens ejendom, men at de fortsat arbejder på stedet.

Der er nu kommet meldinger om lettere skader på to personer.

