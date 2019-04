En dagplejemor er af en norsk domstol fundet skyldig i dødelig vold mod en 13 måneder gammel baby.

En norsk dagplejemor er blevet idømt fire års fængsel for vold med døden til følge mod en baby i 2006.

Den nu 49-årige kvinde blev idømt straffen ved Borgarting lagmannsrett i Oslo.

Hun var i 2006 dagplejemor for den 13 måneder gamle Martine. Babyen døde 8. september samme år som følge af skader, hun havde fået fire dage tidligere.

Sagen blev i første omgang henlagt i 2009, men blev senere genoptaget i 2016. Kvinden blev frikendt, da sagen var i Ringerike tingrett.

- Lagmannsrettens flertal har lagt til grund, at den tiltalte har slået Martines baghoved med voldsom kraft eller slået hovedet mod noget hårdt, og at dette er sket tre gange efter hinanden, lyder det blandt andet i dommen.

Af den grund fandt retten det bevist, at tiltalte var klar over, at barnet fik betydelige skade ved disse handlinger.

Retten understreger, at der ikke er tale om gentagne mishandlinger, men at der er tale om et enkeltstående tilfælde af brug af vold.

Kvinden blev allerede sigtet i 2007, men sagen blev henlagt af rigsadvokaten. Forældrene bad dog politiet om igen at efterforske sagen i 2015 og 2016.

Det førte til, at Sørøst politidistrikt og en enhed for henlagte sager hos det norske kriminalpoliti, Kripos, igen kiggede på sagen, og rigsadvokaten besluttede at genåbne efterforskningen.

Dagplejemoren blev sigtet igen 8. september 2016 på tiårsdagen for pigens død.

Da sagen kom for tingretten og kvinden blev frifundet, blev sagen anket til Borgarting lagmannsrett. Her blev hun dømt for at have været skyld i den 13 måneder gamle piges død.

Til det norske medie VG siger Marius Staurset, der er bistandsadvokat for barnets forældre, at forældrene er lettet over dommen.

- De har ventet på dette i 13 år. De har kæmpet for at få sagen for domstolen og fik et nedslående resultat sidste år, som var meget overraskende. Nu er de meget lettet, siger han.

Den 49-årige kvinde er desuden dømt til at betale 130.000 norske kroner i erstatning til den ene af de efterladte.

/ritzau/NTB