Det har store konsekvenser for Bryggen i Bergen, at den er Norges tredjemest besøgte turistattraktion.

Selvom den ikoniske facade siden 1979 har været på UNESCO's verdensarvsliste, er alle turister nemlig ikke lige hensynsfulde, når de kommer forbi de smalle byhuse, der ligger side om side langs Bergens bugt.

»Træværket (på bygningerne, red.) er dårligt, men folk piller på det, og de tager store bidder af, som de putter i lommen og tager med hjem,« siger Agathe Hoff, restaureringsarkitekt ved Stiftelsen Bryggen i Bergen, til Dagbladet.

Agathe Hoff mener, at slitagen skyldes den stigende turisme på Bryggen, som vel er noget nær symbolet på Norges næststørste by.

Antallet af turister på Bryggen, som indtil 1945 var kendt som Tyskebryggen, er da også ekstremt.

Hele 1,83 millioner besøgte - ifølge Dagbladet - Bryggen sidste år, mens hele 450.000 af dem kom forbi i løbet af juni måned.

Med til tallet følger, at det ikke engang er alle turister på Bryggen, der bliver talt med, men kun dem, som rent faktisk bevæger sig ind i smågaderne omkring de ikoniske træhuse.

Da Dagbladet er med Agathe Hoff rundt på en gåtur for at se på husene, er der flere eksempler på, hvordan der er huller i træværket. Hvis hele bygningen skal tages ud af drift og væggen skal skiftes ud, kan det koste omkring en halv million norske kroner, fortæller restaureringsarkitekten.

Bryggen i Bergen har problemer med det massive antal af turister, der kommer til hvert år. Foto: STOYAN NENOV Vis mere Bryggen i Bergen har problemer med det massive antal af turister, der kommer til hvert år. Foto: STOYAN NENOV

Bryggen i Bergen har dog ikke kun problemer med turister, der snupper en bid verdensarv.

Ifølge Agathe Hoff betyder halvdårlige toiletforhold - i form af blot to offentlige toiletter, som koster 10 norske kroner at bruge - at mange turister lader vandet i gader og stræder.

»Vores toiletter har ikke kapacitet til det antal (turister, red.), som kommer. De finder derfor andre løsninger. De tisser på vores verdensarv. Det betyder, at der kommer alger, svampe og rådskader i træværket,« siger hun og fortsætter:

»De tisser hvor som helst, så længe de føler, at ingen ser dem. Enkelte steder er dog mere brugt end andre.«



Det er i dag gratis at besøge Bryggen, men ifølge Agathe Hoff ønsker Stiftelsen Bryggen at indføre en afgift for de store grupper, der kommer til med krydstogtsskibe.