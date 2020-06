Et massivt jordskred ramte den nordnorske by Alta 3. juni.

På en video fra stedet kan man se, hvordan flere huse flyttes ud i havet.

Det norske nyhedsbureau NTB beskriver det voldsomme jordskred, der var adskillige hundrede meter langt.

»Jordskredet er mellem 650 og 800 meter langt og 30–40 meter højt,« siger operationsleder Torfinn Halvari i Finnmark politidistrikt til mediet.

Norske Jan Fredrik Drabløs har tweetet en video fra Alta, som blev filmet af Jan Egil Bakkeby, hvor man kan se jordskredet finde sted.

Den er på to dage blevet set mere end 5,6 millioner gange.

Det ser da også voldsomt ud, da flere huse forsvinder ud i havet, mens adskillige kubikmeter jord bevæger sig ud i fjorden.

Alta ligger i i det absolutte nordlige Norge ikke langt fra Nordkapp i Finnmark Kommune.

Here is the aftermath with one house left.



There was a dog that joined the ride, but he was able to swim back to shore and get rescued. pic.twitter.com/kLIJxcyAs6 — Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 4, 2020

På sin Twitter-profil skriver Jan Fredrik Drabløs, hvordan blandt andet en hund blev hevet med ud i fjorden, da jordskredet fandt sted.

Han mødte den efterfølgende på land, hvor den havde formået at svømme tilbage fra det landområde, som forsvandt ud i vandet.

Hunden skal angiveligt være det eneste 'offer' i jordskredet, men den formåede som nævnt at redde sig selv i sikkerhed igen.

Det står endnu ikke klart, hvad der ledte til det voldsomme jordskred. Men de norske myndigheder er gået ud og advaret om, at yderligere jordskred kan finde sted i området.