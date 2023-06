Den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, har svært ved at begribe, at der er sendt trusler mod et norsk børnepride-arrangementet.

Arrangementet, som Red Barnet stod for, er siden blevet aflyst på grund af truslerne.

Jonas Gahr Støre kalder situationen alvorlig, skriver Dagbladet.

»Jeg kender Red Barnet som en velinformerede organisation i arbejdet for børns rettigheder, arrangementer og med forståelse for, hvad der er vigtigt for børn.«

Jonas Gahr Støre.

»Når de er gået til det skridt (at aflyse, red.), er det alvorligt. Og hvis det skyldes trusler mod børn eller dem, der laver arrangementer for børn, så er det noget, jeg vil tage kraftigt afstand fra,« siger han.

Truslerne er kommet på mail og via sociale medier fra flere forskellige personer.

Red Barnet har anmeldt det til politiet. Og i samråd med netop politiet valgte Red Barnet at aflyse eventet, som skulle have fundet sted i Bergen lørdag 3. juni.

»Det er alvorlige trusler om at dukke op til arrangementet og chikanere og udøve vold,« siger Monica Sygård, som er leder af Red Barnets Norgesprogram, til avisen Bergens Tidende.

»Så vi har på selvstændigt grundlag valgt at aflyse det.«

Politiet i Vest politidistrikt, som Bergen hører under, oplyser, at der ikke var noget i deres risikoanalyser, som tilsagde, at arrangementet ikke kunne afholdes.

Dog har de forståelse for Red Barnets beslutning.

Udover at have rystet den norske statsminister har truslerne også vakt enorm vrede blandt norske politikere.

Blandt andre Bergens borgmester, Linn Kristin Engø, som er rasende. Bergen skal være en by for alle, siger hun.

Sidste år blev Oslo Pride aflyst. Priden skulle have fundet sted i slutningen af juni.

Aflysningen kom efter et voldsomt skyderi i Oslo, hvor der blev skudt mod barer med primært homoseksuelle gæster.

To mennesker blev dræbt og 21 såret.