En norsk mor revser sit barns børnehavefotograf for at tilbyde at retouchere sår og bumser væk fra børnenes ansigter.

»Skal vi virkelig vise vores alleryngste børn, at deres udseende skal fikses, når vi tager billeder af dem? Ærligt talt, hvad er det for noget?,« siger mor og politiker for Arbeiderpartiet i Norge, Tonje Brenna, til Dagbladet.

Har du selv oplevet en lignende situation i Danmark, så tip os. Du kan skrive til os på Facebook eller på 1929@bt.dk.

Tonje Brennas opråb kommer som reaktion på et brev, hun modtog fra sit barns børnehave i forbindelse med den årlige fotografering af de små poder.

Ville du sige ja til tilbuddet om at fjerne sår og bumser fra billeder af dit barn?

Her tilbød det hyrede firma, Studio G Fotografene, at de kunne fjerne ’sår/bumser’ fra billederne – det eneste, forældrene skulle gøre, var at krydse ja eller nej tak.

Studio G Fotografenes daglige leder, Geir Lian Olsen, er dog meget uenig i kritikken.

»Nogen synes, at børn med snask rundt om munden og bussemænd i næsen er charmerende, mens andre ønsker billederne mere rene, fordi de skal gives væk i gave. Vi har haft en del klager fra kunder, fordi vi ikke har fjernet sår om munden. Vi er en leverandør, og vi ønsker at have glade kunder,« siger han til norske TV 2.

Han pointerer også, at firmaet eksempelvis aldrig ville fjerne børns kendetegn, som blandt andet kan være skønhedspletter.

