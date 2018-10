Modeblogger og designer Benedicthe Bjerke indrømmer, at hun engang stjal en kollegas kreditkort og handlede på det.

’Jeg var ung og eventyrlysten og havde ingen penge,’ lyder forklaringen blandt andet fra den 29-årige norske Benedicthe Bjerke på sin blog.

Hele miseren begyndte i forbindelse med en anden kritisk historie om bloggeren.

Hun havde nemlig delt et sweater-design fra den danske designer Laura Dalgaard, uden at kreditere danskeren, skriver Dagbladet.

Vis dette opslag på Instagram Jeg beklager! www.bybenedicthe.no Et opslag delt af bybenedicthe (@bybenedicthe) den 20. Okt, 2018 kl. 4.21 PDT

I forbindelse med et opslag, hvor Benedicthe Bjerke lagde sig fladt ned og sagde undskyld til Laura Dalgaard, kommenterede en følger, at hun også havde stjålet noget fra hende.

’En kvinde skrev på Facebook, at jeg skulle have taget hendes kreditkort og brugt det for over 10 år siden, da vi arbejdede samme sted i USA. Det er desværre sandt,’ skriver bloggeren.

Kreditkortejeren har sidenhen fået en undskyldning. Det bekræfter kreditkortejeren overfor Dagbladet.,

Benedicthe Bjerke fortæller, at hun har lært af fortidens fejl.

Vis dette opslag på Instagram I sommer fant jeg ett bilde av denne strikken på Vouge sine streetstyle sider, lite visste jeg om hvem personen på bildet var, eller hvem som har laget genseren (design by: Laura Dalgaard) @lauradalgaardlaura . Jeg spurte om min fantastiske MOR om hun kunne lage en lignende til meg. Hun strikket en nydelig genser på frihånd UTEN oppskrift, som har vist seg å bli ett fyrverkeri av ett KAOOS. (Siste person i verden som fortjener å motta noe DRITT er min mor). Hun er verdens beste person og strikker, og har ikke benyttet noe oppskrift. Jeg blir SKREMT og lei meg av all HAT, som strømmer inn for å ha laget en lignende genser! Alle kan strikke det de selv har lyst til og vi har vært uviten om hvem som er avbildet eller avsender på dette bildet. #punktum #toomutch Et opslag delt af bybenedicthe (@bybenedicthe) den 16. Okt, 2018 kl. 2.59 PDT

På grund af virakken omkring Benedicthe Bjerke, har hun valgt at tage en pause fra sociale medier og sin blog.