Hun har tårer i øjnene. Næsen løber, og hendes stemme knækker over.

Den norske bjergbestiger, Kristin Harila, var tydeligt berørt, da hun tirsdag i sidste uge nåede toppen af verdens næsthøjeste bjerg, K2.

»Fra toppen af K2 i Pakistan: 27. juli klokken 10.45 nåede vi toppen af bjerg nummer 14 i løbet at tre måneder og en dag,« siger hun, mens hun glad og udmattet kigger ind i kameraet.

Hun smiler. Hiver efter vejret, og hendes vejrbidte ansigt er tydeligt mærket af både sol og frost.

Sindsbevægelsen skyldes, at det netop er lykkedes hende at blive verdens hurtigste til at bestige verdens 14 højeste bjerge, som alle er over 8000 meter.

Mange mener dog, at den 37-årige nordmand burde have grædt for den døende sherpa, en 27-årig mand ved navn Mohammed Hassan, hun passerede på vej op af bjerget.

En sherpa er blevet synonym med en person, der hjælper bjergbestigere ved eksempelvis at bære deres udstyr, men sherpa er også betegnelsen for en befolkningsgruppe, der bor i området omkring Mount Everest.

»Ingen vil huske din sportslige succes – kun din umenneskelighed,« skriver en kritiker på hendes profil på Instagram, hvor hendes video fra det vellykkede rekordforsøg ligger.

»Skam dig,« skriver en anden.

Den norske bjergbestiger Kristin Harila fotograferet, da hun ankom i lufthavnen i Kathmandu i Nepal efter rekorden. Foto: Narendra Shrestha/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Den norske bjergbestiger Kristin Harila fotograferet, da hun ankom i lufthavnen i Kathmandu i Nepal efter rekorden. Foto: Narendra Shrestha/EPA/Ritzau Scanpix

Harila er blevet mødt med massiv kritik efter, at hun er kommet ned fra K2.

Under opstigningen gled en 27-årig sherpa nemlig, da han var i færd med at montere klatretov på bjergbestigernes rute for et andet hold. Mohammed Hassan faldt fra en kant i cirka 8.200 meters højde og blev livsfarligt kvæstet.

Senere på dagen døde han.

Droneoptagelser fra topforsøget viser, hvordan Harilas hold skræver hen over den kvæstede mand og går videre på ruten.

K2, Bottleneck traverse. This section of the climb is INSANE. You spend several hours underneath a giant ice cliff in an exposed position at 8200m+, 1/3 normal oxygen levels & knowledge that many people slipped and fallen off from here. (1/2) pic.twitter.com/i0QFNM1kxb — Everest Today (@EverestToday) August 5, 2023

Videoen er blevet lagt på Twitter, og det er de optagelser, der har fået flere til at anklage nordmanden for at svigte en mand i nød.

Beskyldninger, som Harila pure afviser.

Ifølge hende blev hun og hendes kameramand »halvanden time i flaskehalsen« i et forsøg på at få reddet den 27-årig sherpa.

Kristin Harila siger, at kameramanden forlod sherpaen efter at have brugt yderligere en time hos ham. Da de steg ned fra bjerget, fik de at vide, at Hassan var død. Harilas hold kunne ikke bære ham, da dette ville kræve mindst seks personer.

»Hans død var tragisk,« skriver hun på Instagram, hvor hun også udtrykker medfølelse med sherpaens familie.

Nu oplyser en pakistansk kilde til den norske avis Dagbladet, at dødsfaldet skal efterforskes nærmere.

Den nyhed hilser Kristin Harila velkommen.