To kunder på tre år. Og et år siden den seneste – fysiske – kunde.

Det er den realitet, den norske apoteker Stig Henning Pedersen står i. Men stod det til ham, skulle der slet ikke være nogen kunder.

Han driver et apotek i Follo, mellem Oslo og Østfold. Primært sælger han online, hvor der er »godt gang i salgene«. Men norsk lov siger, at hvis man har en hjemmeside, skal man også have en fysisk butik.

Men ingen kommer i butikken, siger han til NRK.

»Det er spild af penge at etablere og indrette et apotek til kunder, man ved ikke kommer,« siger han.

Ifølge Stig Henning Pedersen har han brugt i omegnen af 276 millioner norske kroner på at opbygge sin virksomhed.

Men tallene for omsætningen er, efter ti år, stadig røde, selvom den er steget en del. Dels på grund af udgifter til den fysiske butik, men også fordi, Stig Henning Pedersen er tvunget til at købe sin medicin hos tre grossister, som samtidig er konkurrenter.

Den norske Apotekerforening er uenig i kritikken.

Foreningen mener, der er høj leveringssikkerhed, ligesom de nuværende regler har ført til stigning i antallet af apoteker og nem adgang til medicin i hele Norge.

I Danmark er der andre regler på området, oplyser Apotekerforeningen til B.T.

Her er der to rene e-handlere, nemlig Apropo og Webapotek.

Desuden er danske apoteker bevillingsstyret, hvilket man får tildelt af Lægemiddelstyrelsen – og de kan så vælge at handle på nettet, hvis de ønsker det.