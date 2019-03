Det er kun et spørgsmål om tid, før invasiv østersart etablerer sig permanent, lyder det fra norsk myndighed.

Stillehavsøsters er ikke bare et problem i danske farvande. I Norge har den sortlistede stillehavsøsters de seneste år bredt sig så voldsomt ud for de sydlige kyster, at den invasive art ventes at etablere sig permanent i området.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

De sylespidse østers er en trussel mod både økosystemer og strandlivet i de områder, den invaderer.

Ved hjælp af nye datamodeller har Miljødirektoratet i Norge udpeget over 40 områder, hvor det er sandsynligt, at stillehavsøsters vil etablere sig permanent.

- Det er kun et spørgsmål om tid, før stillehavsøsters vil brede sig nordpå, siger Egil Postmyr, der er seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Stillehavsøsters er en fremmed art for Norges natur og anses som en trussel mod det naturlige miljø og økosystemerne langs kysterne.

- Det er en af de værste trusler mod biologisk mangfoldighed langs vores kyster, siger Egil Postmyr.

Stillehavsøsters fortrænger blandt andet andre former for østers og blåmuslinger i de områder, den etablerer sig i.

Som følge af dens evne til at udkonkurrere andre arter er stillehavsøsters opført på de norske myndigheders liste over fremmede arter, der udgør en høj risiko.

Desuden kan den være en plage for mennesker.

- Stillehavsøsters ødelægger blandt andet badestrande. At træde på den er som at træde på et barberblad, siger Egil Postmyr.

Herhjemme er stillehavsøsters ved at udvikle sig til et problem i Vadehavet, hvor den har bredt sig voldsomt.

I februar satte fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) gang i en forsøgsordning, hvor fiskere kan søge om tilladelse til at fange stillehavsøsters i Vadehavet.

/ritzau/