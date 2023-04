»Hårene på min arm rejser sig, når jeg ser disse billeder,« lyder det fra en medarbejder fra den norske sikkerhedstjeneste.

Videoen viser en mand komme gående på en snedækket norsk vej. Det er i Tromsø. Tirsdag 25. oktober 2022. Og manden er på vej på arbejde på det nærliggende universitet. Snart dukker to andre mænd op på billedet.

Med hastige skridt nærmer de sig manden.

Snart går de på hver sin side af ham, og med et snuptag tager de fat i hans arme og trækker ham ind til vejsiden.

Videoen, som du kan se øverst i artiklen, viser anholdelsen af en mand, der i Norge er gået under navnet José Assis Giammaria: en 37-årig brasiliansk gæsteforsker ved Norges arktiske universitet.

Den norske sikkerhedstjeneste, PST, mener, at navnet og jobbet er et dække.

At manden i virkeligheden er en 44-årig spion ved navn Mikhail Mikushin. En sovende russisk spion, der har opbygget en identitet som almindelig borger, men som altså i virkeligheden er på mission for den russiske efterretningstjeneste.

Noget, han selv nægter.

PST – som svarer til danske PET – har netop for første gang nogensinde vist videoen på en konference for journalister i Tønsberg, skriver Dagbladet, der også citerer en PST-medarbejder for at kalde videoen hårrejsende.

»Der er ingen action ved anholdelsen. Det går helt glat. Det er akkurat, som det skal være,« lyder det videre fra medarbejderen.

På konferencen fortæller han videre, at der bag den formodede russiske spion er et kæmpe apparat.

»Det er mange timer, vurderinger, møder, penge og år, som ligger i arbejdet i at få ham til at fremstå så troværdig som muligt.«

José Assis Giammaria – måske Mikhail Mikushin – forskede frem til sin anholdelse i den nordlige region og hybride trusler. Det havde han gjort siden efteråret 2021.

Ifølge Gunhild Hoogensen, som er leder af det projekt, som han var tilknyttet på universitetet, var det ham selv, der havde kontaktet universitet for at få arbejde.

Det er politiets mistanke, at han i den forbindelse kan have videreformidlet oplysninger til den russiske efterretningstjeneste.

Den mistænkte har siddet fængslet siden sin anholdelse i efteråret sidste år. Han er sigtet for spionage, men han nægter sig skyldig.

