Som 18-årig fik Gustav Magnar Witzøe Jr., der i dag er 28 år, aktier for milliarder af kroner fra familievirksomheden SalMar.

Det var hans far, SalMar-stifter Gustav Witzøe, som overførte aktierne til sin søn som et forskud på arv for at undgå en dyr arveafgift engang i fremtiden.

Nu, ti år senere, er den 28-årige fra Frøya i Trøndelag Norges rigeste.

Han har ikke før givet interview, men det gør han nu med værten på talkshowet Skavlan, der bliver sendt lørdag aften på TV 2 Norge.

I 2019 blev Gustav Magnar Witzøe Jr., sat på de norske skattelister med svimlende 21 milliarder norske kroner i formue – cirka 15 milliarder i danske kroner.

»Der er stor forskel på penge og værdier. Det meste af den rigdom, jeg er opført med, er i laks eller fabrikker eller biler. Der er værdier for det meste,« siger han under interviewet.

SalMar er en af ​​verdens største producenter af opdrættet laks.

Men på trods af den store rigsom i laks, så har han en okay indkomst alligevel. Han havde en årlig indkomst i 2019 på cirka 138 millioner danske kroner, og han betalte 177 millioner danske kroner i skat.

»Det er svært at blive motiveret af penge, for at være helt ærlig. Jeg bliver mere motiveret af at investere i virksomheder, der har en idé, de vil udvikle og at være en del af rejsen for unge iværksættere, der har en fantastisk idé. Det motiverer mig i højere grad,« siger han også under tv-interviewet.

Udover at være Norges rigeste person, så er Gustav Magnar Witzøe Jr. også investor, influencer og model.