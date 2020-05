Den norske stats krisepakker rækker slet ikke til at afbøde kommunernes indtægtstab, siger organisation.

Kommunerne i Norge kan få et økonomisk tab på op til 20 milliarder norske kroner - 13,3 milliarder danske kroner - i år som følge af coronakrisen.

Og landets fylkeskommuner, der kan sammenlignes med de tidligere danske amter, står til at miste indtægter på op til 6,8 milliarder norske kroner.

Det viser beregninger fra kommunesektorens interesse- og arbejdsgiverorganisation, KS, skriver avisen Klassekampen.

Dermed er der ifølge Klassekampen et enormt gab mellem det, som Stortinget har givet kommunerne i krisehjælp, og hvad de reelle omkostninger bliver for kommunerne.

De forventede indtægtstab, som KS er kommet frem til i en undersøgelse, står i stærk kontrast til omfanget af statens krisepakker.

Det norske parlament bevilgede i april 4,9 milliarder norske kroner til kommunerne, og 1,25 milliarder til fylkeskommunerne.

KS forventer, at staten vil dække indtægtstabene ude i lokaldistrikterne via en ændring af finansloven.

Ellers kan kommunerne blive nødsaget til at vedtage nedskæringer for milliarder, skriver Klassekampen. Ifølge loven skal der i kommunernes budgetter være balance mellem indtægter og udgifter.

- Vi forventer fuld kompensation for svigtende skatteindbetalinger, bortfald af indtægter og ændringer af økonomien.

- Regeringen må i et revideret budget sikre tryghed for hele den kommunale økonomi i 2020, så kommunerne kan opretholde deres normale aktivitetsniveau, siger Bjørn Arild Grant fra KS.

Beregningen fra KS er baseret på, at tiltag for at beskytte mod coronasmitte opretholdes i yderligere to måneder.

Bliver tiltagene forlænget, kan det økonomiske tab for kommunerne blive endnu større. Det samme gælder, hvis smittespredning skulle blusse op igen.

Beregningerne fra KS er baseret på tilbagemeldinger fra kommunerne og egne økonomiske analyser. KS understreger, at der er store usikkerheder forbundet med de estimerede indtægtstab.

Svigtende skatteindtægter er hovedårsagen til de røde tal. Kommunerne vil i år få mellem 6,3 og 6,9 milliarder norske kroner mindre ind i skat, end de har budgetteret efter.

Dertil kommer ekstraudgifter til sundheds- og plejesektoren på mellem 5,5 og 5,8 milliarder norske kroner.

/ritzau/