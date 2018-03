Sylvi Listhaug går af efter et opslag på Facebook, der er opfattet som krænkende over for Utøya-ofre.

Oslo. Norges justitsminister, Sylvi Listhaug, er trådt tilbage kun få timer før en mistillidsafstemning i Stortinget.

Det er en sag, der indtil sidste øjeblik har truet med vælte den borgerlige trepartiregering.

Listhaug er blevet beskyldt for i et opslag på Facebook at besudle mindet om de mange terrorofre på Utøya i 2011.

Drabene skete på en socialdemokratisk ungdomslejr, hvor 69 mennesker blev ofre for den senere terrordømte Anders Behring Breivik.

Listhaug skriver tirsdag på Facebook, at hun trækker sig, men takker sit parti, Fremskrittspartiet, og dets leder, Siv Jensen, for støtten.

- Jeg er glad for, at Siv og hele partiet var villige til at lægge regeringsdeltagelsen til side for at støtte mig som justitsminister.

- Men jeg kan ikke tillade, at min afgang åbner for, at Frp mister magt og gennemslagskraft.

I sit oprindelige indlæg på Facebook angreb Listhaug Arbeiderpartiet for at være svag over for terrorisme.

Hun postede det sammen med et billede af stærkt bevæbnede mørke og maskerede mænd, hvor hun skrev:

- AP (Arbeiderpartiet red.) anser terroristernes rettigheder for at være vigtigere end nationens sikkerhed.

Regeringen risikerede at komme i mindretal, hvis der tirsdag formiddag var blevet stemt om mistillid til Listhaug.

Regeringens støtteparti, Kristelig Folkeparti, har været meget utilfreds med Listhaugs opførsel og truet med at vælte hende.

/ritzau/