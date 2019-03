Dette er en krævende sag, som jeg gerne havde været foruden, siger statsminister Erna Solberg om Wara-sagen.

Norges justitsminister, Tor Mikkel Wara fra Fremskrittspartiet, træder tilbage fra posten.

Det oplyser den norske statsminister, Erna Solberg, på en pressekonference torsdag eftermiddag.

»Dette er en krævende sag, som jeg gerne havde været foruden,« siger Solberg.

Waras afgang kommer, efter at hans samlever er blevet sigtet for selv at have stået bag en ildspåsættelse af parrets bil. Hun mistænkes desuden for at stå bag flere andre tilfælde af påstået chikane.

Justitsministeren valgte at tage orlov for to uger siden, da norsk politi sigtede hans samlever for at have opdigtet et trusselsbillede.

Torsdag meddelte politiet, at samleveren nu er mistænkt for at stå bag flere andre hændelser ved parrets bolig.

Tor Mikkel Wara har været justitsminister i knap et år.

Hans partifælle Jon Georg Dale bliver ny midlertidig justitsminister.

