Han er tidligere jagerpilot, men kunne som ung ikke få job i SAS.

I stedet tog han konkurrencen op med den skandinaviske gigant - og fik kæmpesucces med Norwegian.

Men nu truer coronakrisen med at tage livet af den norske nationalhelt Bjørn Kjos' livsværk.

Mandag begærede det norske flyselskab fire af sine underselskaber for piloter og kabinepersonale konkurs. Tre af dem er danske, og konkursbegæringen betyder, at 614 ansatte i Danmark mister jobbet.

De fire konkursbegærede selskaber har i alt 1.571 piloter og 3.134 kabineansatte i Sverige, Danmark, Finland, Spanien, Storbritannien og USA.

Ifølge aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen er selskaberne oprettet, så det ikke er hele Norwegian, der går konkurs i en krise som den aktuelle.

»Det er jo snebolden, der begynder at rulle sig større. Det er et meget klart vidnesbyrd om, at Norwegian faktisk bare hænger i med det yderste af fingerneglene,« lyder vurderingen fra Sydbansk aktieanalysechef, der følger flybranchen tæt.

For den norske milliardær Bjørn Kjos er livsværket Norwegians overlevelseskamp heller ikke kjempe grei.

Den tidlige faldskærmssoldat og jagerpilot var i 1993 med til at stifte lavprisselskabet, hvor han i 2002 blev øverste chef.

Ud over titlen som tidligere flyboss kan han også skrive jurist og forfatter på sit alsidige cv.

Alene i Københavns Lufthavn stod Norwegian før coronakrisen og den aktuelle konkursbegæring for nogle af underselskaberne for ca. 18 procent af trafikken. Foto: Ints Kalnins

Og i sin karriere har han været kendt som en karismatisk og til tider lidt kontroversiel person, som ikke har været bleg for at sende stikpiller til konkurrenterne.

Bjørn Kjos startede sin karriere i flyvevåbnet efter endt værnepligt som faldskærmssoldat i Norges militær.

Men faktisk havde han allerede som 10-årig styret sit første fly i farens luftfotofirma.

Bjørn Kjos blev uddannet jagerpilot i USA under den kolde krig med officersrang og fløj i årene 1969-1975 jagerflyene Lockheed F-104 Starfighter og Northrop F-5.

»Jeg var en del af flotillen, som vogtede grænsen, og som drev sovjetiske fly bort, fordi de hele tiden krænkede norsk luftrum,« har han forklaret.

Efter seks år i de trange cockpit på jagerflyene søgte Bjørn Kjos ind som pilot hos SAS.

Her havde man dog ikke umiddelbart brug for nye pilotkræfter, men mange år senere lykkedes han til gengæld med at overhale SAS i størrelse i spidsen for Norwegian.

Da pilotdrømmen hos SAS ikke lod sig gøre, søgte Kjos i stedet ind på jurastudiet på Oslo Universitet. Han blev advokat og fik møderet for den norske højesteret i 1993.

Det var samme år, som Norwegian blev stiftet, og han blev selskabets første bestyrelsesformand frem til 1996.

I Norwegians spæde år havde selskabet blot fire ruter i Norge på strækninger, som SAS ikke satsede voldsomt på.

Siden voksede Norwegian dog massivt til et anseeligt flyselskab med godt 160 fly og 11.000 ansatte. Det gav på et tidspunktet selskabet status som verdens femtestørste lavprisselskab.

Og alene i Københavns Lufthavn stod Norwegian før coronakrisen og den aktuelle konkursbegæring for nogle af underselskaberne for ca. 18 procent af trafikken.

Som topchef i Norwegians besøgte Bjørn Kjos i 2016 daværende erhvervs- og vækstminster Troels Lund Poulsen for blandt andet at anbefale, at Danmark fremover havde øget fokus på langdistanceruter til og fra Østen. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

I juli i fjor forlod Bjørn Kjos posten som administrerende direktør i sit livsværk.

Det skete på et tidspunkt, hvor selskabet trods mange kunder allerede kæmpede for at tjene penge og var nødt til at hente hente et milliardbeløb blandt ejerne for at flyve videre.

Norwegian havde i flere år satset offensivt på vækst med en solid gældsætning til følge. Samtidig blev selskabet også ramt af, at 18 af Norwegians Boeing 737 MAX-fly fik flyveforbud.

Det midlertidige flyveforbud blev indført efter Ethiopian Airlines-styrtet ud for Nairobi i marts sidste år, hvor alle 157 mennesker om bord blev dræbt. Det var anden gang inden for et halvt år, at et fly af den type styrtede ned.

Sideløbende med karrieren i luftfartsselskabet har Bjørn Kjos også haft overskud til at prøve sine kræfter af i en helt anden boldgade.

I 2006 sprang han ud som krimiforfatter med spionromanen 'Murmanskaffæren'. Og i 2015 kom selvbiografien 'Høyt og lavt'.

Privat er han gift med en tidligere stewardesse, og parret har tre voksne børn. En af døtrene er uddannet pilot.