Jagten på den norske dobbeltmorder Stig Millehaugen er nu forbi. Han er nemlig blevet anholdt.

Det oplyser Oslos politikreds ifølge det norske medie TV 2.

Anholdelsen skete klokken 10.30 i Østmarksetra sydøst for byen. Det skete ifølge politiet uden dramatik.

»Han var træt og noget afmagret, og er nu kørt til arresten i Oslo, hvor han vil få opfølgning på helbredet«, oplyser Tor Gulbrandsen, indsatsleder i Oslo politikreds.

Politiet oplyser videre, at Millehaugen ikke har sagt så meget. Men han har opl har været i skoven og sagt, at han var villig til at blive anholdt.

Millehaugen har været efterlyst, siden han stak af fra Trondheim fængsel onsdag i sidste uge.

Han er blevet dømt for indbrud, tyveri og røveri og to gange for drab. Han var tidligere en del af den frygtede Tveita-bande, og er blevet beskrevet som »Norges farligste mand«.

Han fik i 2021 Norges strengeste straf, da han blev idømt forvaring i 21 år – en dom på linje med Anders Breiviks dom.

Millehaugen har skudt bandeleder Mohammed 'Jeddi' Jalved, og har tidligere under en flugt skudt og dræbt en fængselsbetjent.