Mens Danmark fredag meldte ud, at vi er parat til at modtage over 100.000 ukrainske flygtninge, ser det markant anderledes ud i Norge.

På et pressemøde fortalte statsminister Jonas Gahr Støre ifølge Dagens Nyheter, at nordmændene planlægger at tage imod 35.000 mennesker.

»Det højeste antal vi tidligere har taget imod på et enkelt år er 15.000, men normalt ligger vi på 5.000 flygtninge om året. Vi skal berede os på at tage mod mere end det dobbelte i forhold til det tidligere rekordår,« sagde statsministeren.

Norge er ligesom Danmark kendt for at have en stram udlændingepolitik, men regner altså med at skulle hjælpe langt færre krigsramte ukrainere end Danmark.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferencen fredag.

»Det er en historisk udfordring, vi står overfor, men vi skal alle løfte vores del af ansvaret,« sagde den norske statsminister.

Samme melding lød fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) på den danske pressemøde fredag.

»Det er fuldstændig uden sammenligning med noget, vi har prøvet før,« sagde ministeren.

Den norske statsminister fortalte på pressemødet, at den norske regering har afsat knap fire milliarder kroner til kommunerne, der skal afholde udgifterne med at tage mod flygtningene.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) under fredagens pressemøde.

I Danmark er der endnu ikke blevet sat et beløb på de forventede udgifter.

Men i kølvandet på integrationsministerens melding om, at Danmark regner med at modtage mere end 100.000 flygtninge advarede KL om, at det vil påvirke velfærden.

»Vi er nødt til at være ærlige og sige, at en så storstilet indsats, som modtagelsen af potentielt 100.000 ukrainere indebærer, vil få konsekvenser for det omkringliggende samfund og på velfærdsområderne,« siger KL's næstformand Jacob Bundsgaard (S) til TV 2.

Sverige har tidligere meldt ud, at de forventer, at 76.000 ukrainere vil søge asyl.