Norge vil gradvist genåbne samfundet på kontrolleret vis, siger den norske statsminister, Erna Solberg, på en pressekonference tirsdag.

Her præsenterede hun regeringens plan for at lempe på en del af de strenge coronatiltag.

Planen indebærer, at skoler og børnehaver åbner gradvist.

Børnehaver åbner fra den 20. april, og ugen efter følger de yngste klasser i skolerne samt SFO'erne.

Frisører og andre virksomheder, der er lukket af hensyn til smittefaren, kan åbne igen i løbet af april, siger Solberg ifølge nyhedsbureauet NTB.

Hun understreger, at nordmændene må vænne sig til, at der fortsat vil være tiltag i værk mod smittespredning.

Blandt andet vil mange fortsat skulle arbejde hjemmefra.

»Vi er ikke halvvejs gennem spillet, hvis vi skal sammenligne os med en fodboldkamp. Men med godt holdarbejde har Norge klaret at få kontrol med dette virus. Opgaven er nu at holde fast på denne kontrol,« siger Solberg.

Hun advarer nordmændene mod at tro, at man nu kan vende fuldkommen tilbage til hverdagen, som den så ud inden coronaudbruddet.

»Det, vi gør nu, er at åbne lidt op. Men jeg understreger så stærkt, jeg kan, at dette ikke betyder, at vi bliver uforsigtige på andre områder. Andre tiltag og råd gælder fortsat,« siger statsministeren.

Men det forbud, der har været indført mod at tage på hytteture i de norske fjelde, bliver ophævet igen fra 20. april, meddeler sundhedsminister Bent Høie ifølge nyhedsbureauet Reuters.

