I byen Åndalsnes er der sat varmerekord for årstiden. Udsigt til mild norsk vinter frem til sidst i marts.

Midt mellem nogle af Norges mest dramatiske bjerge er der i byen Åndalsnes sat varmerekord for januar.

Den faldt lidt efter klokken 08.30 torsdag.

Ifølge Meteorologisk Institut i Norge er der målt 18,6 grader.

Åndalsnes ligger mellem Trondheim og Bergen og er blandt andet kendt for Trollveggen, der med 1700 meter er den længste lodrette bjergvæg i Europa.

Den tidligere norske varmerekord i januar var fra 1989. Dengang blev der målt 17,9 grader i Tafjord, der er i samme region som Åndalsnes.

Afslutningen af 2019 har været både våd og mild i Norge, og der er ikke lige nu meget, der tyder på, at det bliver anderledes.

- Både langtidsvarslet, det vanlige vejrvarsel og sæsonvarslet peger i den retning. Sådan, som det ser ud i dag. ligger det til at blive en mild vinter frem til slutningen af marts, siger klimaforsker Erik Kolstad ifølge NRK.

Det kan blive et problem for de mange nordmænd og danskere, der ser frem til at stå på ski på de norske langtursløjper denne vinter.

