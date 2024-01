Ned til 20 minusgrader.

Det er hvad nordmændene kan se frem til når de i weekenden bliver ramt af det, de selv kalder for sibirisk kulde.

Faktisk bliver det så koldt, at en kuldeforsker nu slår alarm.

Det skriver VG.

»Jeg synes ikke, der er børnetøj, der er varmt nok, når det er så koldt. I hvert fald ikke tøj, der gør børnene i stand til at bevæge sig,« siger kuldeforsker Øystein Wiggen ifølge mediet.

Derfor kommer forskeren med en række råd til forældre til frysende børn.

»Det er svært for en lille krop at producere nok varme. Hvis børnene først har fået kolde fingre, skal man hjælpe dem, og lade dem lægge hænderne på den voksnes mave, siger« Øystein Wiggen.

Dertil er det en god idé at have varm kakao, et uldtæppe og læ i nærheden, når man bevæger sig ud.

Det nye år har stået i kuldens tegn i Norge.

I det sydlige Norge har flere skoler og børnehaver måttet lukke som følge af vejret.

I Oslo måtte en skole sende eleverne hjem, da indendørstemperaturen blev så lav, at det ikke længere var forsvarligt at holde børnene i skole.