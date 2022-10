Lyt til artiklen

Rusland anklagede mandag under et møde med højtstående repræsentanter fra Norge nordmændene for at forlænge krigen i Ukraine.

»Norges forsyning med våben til Ukraine forlænger konflikten og fører til flere tab,« sagde Ruslands viceudenrigsminister Vladimir Titov ifølge det russiske, statskontrollerede nyhedsbureau Ria Novosti.

Ruslands viceudenrigsminister kom med udtalelserne, da han mødte Norges ambassadør i Moskva, Robert Kvile.

Nu svarer den norske regering igen, skriver Dagbladet.no.

Vladimir Titov. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Vladimir Titov. Foto: ATTILA KISBENEDEK

»Rusland valgte at starte denne krig. Rusland kan vælge at standse krigen ved at nedlægge våbnene og trække sig ud af Ukraine,« siger den højtstående politisk udpegede embedsmand, statssekretær Eivind Vad Petersson i det norske udenrigsministerium, til Dagbladet.no.

Eivind Vad Petersson siger videre, at ukrainerne kæmper en retfærdig forsvarskamp.

»Ruslands angrebskrig mod Ukraine er baggrunden, for at Norge har givet og vil fortsætte med at give våbenstøtte og anden bistand til Ukraine. Vi er på linje med vore allierede, nabolande og andre nærtstående lande,« siger Petersson.

Norges ambassadør i Rusland bekræfter over for Dagbladet.no, at han mødtes med Vladimir Titov.

Formålet med mødet var formelt set, at ambassadøren skulle aflevere sin akkrediteringspapirer til russerne, men under mødet blev forholdet mellem de to lande og den norske støtte til Ukraine også berørt, oplyser den norske ambassadør i Rusland, Robert Kvile, til Dagbladet.no.

Også den øgede Nato-aktivitet i Arktis og Nordeuropa blev vendt på mødet.

»Det destabiliserer den militærpolitiske situation i denne regionen af verden,« udtalte Titov efter mødet.

Norge donerede så sent som 22. september en stor mængde tungt artilleri til Ukraine i form af 22 styks selvkørende haubitser af typen M109 med tilhørende udstyr, reservedele og ammunition.

Den norske regering besluttede 8. september at give yderligere tre milliarder norske kroner i militær støtte til Ukraine inden udgangen af 2022.