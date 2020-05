Coronavirusudbruddet betyder, at den norske regering vil bruge 419,6 milliarder oliekroner i år.

Den norske regering lægger i et revideret statsbudget op til at bruge 419,6 milliarder norske oliekroner i år.

Det oplyser regeringen på sin hjemmeside.

Det er en dramatisk stigning, i forhold til hvad regeringen tidligere havde anslået. I efteråret meddelte regeringen, at man ville bruge 244 milliarder norske oliekroner i løbet af 2020.

Det svarede dengang til 2,6 procent af værdien af den norske oliefond.

Men det igangværende coronavirusudbrud, der også ventes at ramme norsk økonomi hårdt, får regeringen til at skrue op for brugen af oliepenge.

De 419,6 milliarder kroner svarer til 4,2 procent af oliefondens værdi.

Det var på forhånd ventet, at regeringen ville øge brugen af oliepenge voldsomt. Det skriver det norske erhvervsmedie E24.

Den norske regering fremlægger hvert år i maj en opdatering af årets budget. Det bliver omtalt som et revideret statsbudget.

/ritzau/