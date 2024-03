Israel har i flere måneder tilbageholdt skattepenge, der indkræves på vegne af palæstinenserne.

Norge skal være mellemstation for skattepenge, som Israel indkræver på vegne af palæstinensiske myndigheder.

Det er de tre parter blevet enige om.

Det betyder, at Det Palæstinensiske Selvstyre kan se frem til at modtage skattepenge, som ellers i flere måneder har været indefrosset af Israel.

Indefrysningen skyldes en bekymring fra israelsk side om, at midlerne kan ende i hænderne på den militante Hamas-bevægelse, som Israel er i krig mod i Gaza.

Det Palæstinensiske Selvstyre er i høj grad økonomisk afhængig af pengene fra told og skat, lyder det fra Norges udenrigsminister, Espen Barth Eide.

- Vi så, at det her var et meget alvorligt problem.

- For de her penge udgør omkring 60 procent af indtægterne til de palæstinensiske selvstyremyndigheder. Og de var i færd med at kollapse, siger ministeren til den norske tv-station TV 2.

Der er tale om et beløb på omkring 188 millioner dollar om måneden, skriver mediet VG.

Det svarer til lidt over 1,3 milliarder danske kroner.

Det vides endnu ikke, hvornår Det Palæstinensiske Selvstyre vil modtage penge via Norge.

Før det sker, skal både den palæstinensiske og israelske side sige god for overførslen, lyder det fra det norske udenrigsministerium.

Finansministeren i det palæstinensiske selvstyre, Shukri Bishara, takker Norge for samarbejdet.

- Den norske regering og Norges indbyggere har stået fast i sin støtte til palæstinensisk uafhængighed og bestræbelserne på at danne en stat, siger han i en udtalelse via det norske udenrigsministerium.

Bishara siger også, at den nye ordning er en "kritisk vigtig livslinje".

Forhandlinger om skattepengene har stået på længe.

Det skyldes ikke mindst, at Israel og palæstinenserne har været uenige om de penge, der er øremærket Gaza.

Israel foreslog i begyndelsen af november at overføre den del af pengene, der skulle gå til Vestbredden. Midlerne til Gaza ville Israel til gengæld tilbageholde.

Den løsning afviste Det Palæstinensiske Selvstyre.

Selvstyret ville have den totale sum.

Gazastriben ledes af Hamas, men Det Palæstinensiske Selvstyre bidrager blandt andet til lønninger af offentligt ansatte.

Selvstyret hjælper også med midler til at indkøbe medicin i Gaza.

/ritzau/NTB