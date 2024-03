Andrej Medvedev må gerne blive i Norge, selv om landet ifølge hans advokat har afvist hans asylansøgning.

Den tidligere Wagner-hærfører Andrej Medvedev har fået afslag på sin asylansøgning i Norge.

Det oplyser hans advokat til den norske avis Dagbladet.

- Han har alligevel fået midlertidigt ophold i Norge på grund af sikkerhedsrisikoen, det indebærer at sende ham tilbage til Rusland, siger Medvedevs forsvarer, Brynjulf Risnes, til avisen.

- Den kan fornyes løbende, men giver ikke ret til senere permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab og har enkelte andre begrænsninger.

For omkring et år siden krydsede den 27-årige grænsen mellem Rusland og Norge ved Finnmark.

Den norske udlændingestyrelse, Utlendingsdirektoratet, som er den instans, der har afvist Medvedevs asylansøgning, har ikke kommenteret sagen.

I Norge gives der flygtningestatus til personer, der defineres som flygtninge efter Flygtningekonventionen, og dem, der er i fare for at blive udsat for dødsstraf, tortur eller anden straf, hvis de vender tilbage til hjemlandet.

Der findes dog nogle undtagelser. Blandt andet for personer, der har gjort sig skyldig i krigsforbrydelser eller andre alvorlige forbrydelser.

I september sidste år blev Medvedev anholdt på grund af en mistanke om, at han på ulovlig vis havde forsøgt at krydse grænsen fra Norge til Rusland. Visse steder er det ulovligt at krydse grænsen mellem de to lande.

Han blev senere løsladt.

Hans advokat sagde, at der var tale om en misforståelse, og at Medvedev bare ville se, om han kunne finde det sted, hvor han havde krydset grænsen ind til Norge.

I april blev Medvedev fundet skyldig i at have været involveret i et barslagsmål og for at have været i besiddelse af en luftpistol.

Medvedevs historie gik verden rundt, da han kom til Norge som et eksempel på en, der i modstand mod Ruslands invasion af Ukraine var flygtet til Vesten.

/ritzau/NTB