Vi vurderede, at vi ikke havde nok at hente, siger statsminister om israelsk invitation til vaccineproduktion.

Norges statsminister, Erna Solberg, har i modsætning til sin danske kollega, Mette Frederiksen, takket nej til Israel om at gå sammen om udvikling og produktion af vacciner.

Det skriver avisen Dagens Næringsliv.

Solberg siger, at de norske sundhedsmyndigheder vurderede, at der ikke var nok at opnå i et samarbejde med Israel.

Ifølge Dagens Næringsliv blev Norge inviteret med i et omfattende samarbejde om udvikling og produktion af vacciner med Israel. Det skete i et brev 4. februar, der var afsendt af premierminister Benjamin Netanyahu.

Det blev besvaret med et nej tak.

- Der blev foretaget en vurdering af, om vi havde mere at hente på et samarbejde med Israel på det tidspunkt. Det var den sundhedsfaglige vurdering, at det havde vi ikke.

- Derfor svarede vi Israel, at vi ikke så behov for et forstærket samarbejde om dette nu, siger Solberg til avisen.

Norge har i stedet valgt at holde fast i de kritiserede vaccineaftaler, som EU forvalter, og som Norge er en del af.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og Østrigs kansler, Sebastian Kurz, mødtes i sidste uge med Netanyahu i Jerusalem for at aftale et samarbejde mellem de tre lande om vacciner.

Solberg understreger, at Norge allerede er med i det internationale vaccinesamarbejde i alliancen Cepi.

- Vi har været i frontlinjen i det internationale vaccinesamarbejde siden 2017 med Cepi, som vi har finansieret og støttet, og hvor Israel ikke er med. Vi er meget optaget af dette, siger hun.

Danmark støtter også arbejdet i Cepi.

Fremskrittspartiets næstformand, Sylvia Listhaug, forstår ikke, hvorfor statsministeren har sagt nej til Israel. Hun peger på, at både Danmark og Østrig er omfattet af EU-samarbejdet.

- Dette fratager ikke muligheden for at indgå flere samarbejdsaftaler, siger hun.

Der har i Danmark været kritik af Mette Frederiksens rejse til Israel. Det er blevet påpeget, at det er sket midt i den israelske valgkamp. At Netanyahu er sigtet for korruption og i nær fremtid skal møde op i retten.

Israel er det land, der er længst fremme med at vaccinere sin befolkning. Det samme gælder for de jødiske bosættere på det besatte Vestbredden.

Men kun en lille del af palæstinenserne på Vestbredden og Gaza er vaccineret. Ifølge FN skal Israel sikre, at palæstinenserne har lige adgang til vacciner.

