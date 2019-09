21 hunde er på kort tid registreret døde i Norge. Samtlige er døde efter at have lidt af opkast og blodig diaré. Det har fået de norske myndigheder til at gå ind i sagen.

»Totalt kender vi til 21 hunde, som er døde efter at have haft voldsom diarré,« siger beredskabs- og sikkerhedsdirektør Jorun Jarp ved det norske Veterinærinstitut til avisen VG.

Avisen skriver desuden, at det første dramatiske hundedødsfald blev registreret 22. august.

Langt størstedelen af de døde hunde er omkommet i slutningen af august. Og netop derfor er de norske myndigheder gået ind i sagen, som de norske medier dækker intenst.

NRK beretter, at fem-seks hunde er blevet meldt syge natten til lørdag. To af dem er allerede døde.

Det norske Mattilsynet går direkte ud og advarer hundeejere i landet om et udbrud af en 'ukendt smitsom sygdom'.

Om de nye tilfælde er knyttet sammen med de forrige, er endnu for tidligt at sige.

»Hundene har de samme symptomer, som vi har set hos flere andre hunde den seneste tid: opkast og blodig diarré. Det er stadig for tidligt at sige, om de nye tilfælde kan knyttes til hinanden,« siger seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet til VG.

Tilsynet har fået meldinger om syge hunde fra hele Norge – men hovedparten af sagerne stammer fra Oslo, Bergen og Trondheim.

For at fastslå årsagen til de mange uforklarlige dødsfald har Veterinærinstituttet i Norge foretaget fire obduktioner af døde hunde.

Og her har man fundet to typer bakterier, som man mistænker, men endnu ikke kan fastslå, har noget med de mange dødsfald at gøre.

Samlet set mener man, at mellem 30 og 40 hunde er ramt af den mystiske sygdom.