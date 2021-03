En person er blevet indlagt på St. Olavs hospital i norske Trondheim, efter vedkommende har fået en coronavaccine fra AstraZeneca.

Vaccinen har den seneste tid været under skærpet opmærksomhed, idet flere personer, der har modtaget vaccinen, efterfølgende har fået konstateret blodpropper.

Det skriver det norske medie Dagbladet, efter lokalavisen Nidaros først oplyste om indlæggelsen.

Vaccinechefen Helge Garåsen fra Trondheim Kommune har bekræftet indlæggelsen over for det norske medie.

De nærmere detaljer om indlæggelsen er indtil videre ukendte – og det er dermed uvist, hvorfor personen er blevet indlagt.

I sidste uge blev brugen af AstraZeneca-vaccinen herhjemme sat på pause, indtil man får undersøgt, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne.

Også i Norge blev vaccinen sat på pause torsdag i sidste uge.

Fredag kom det frem, at en norsk sundhedsansat – en kvinde i 30erne – var afgået ved døden ti dage efter, hun havde modtaget vaccinen.

Tre andre sundhedsansatte, der alle er under 50 år, bliver behandlet på Rikshospitalet for blodpropper. De har alle også fået AstraZeneca-vaccinen. Søndag forlod det, at deres tilstand skulle være alvorlig.

I sidste uge blev brugen af AstraZeneca-vaccinen sat på pause herhjemme, og Lægemiddelstyrelsen har iværksat en undersøgelse af vaccinen, efter der er kommet indberetninger om blodpropper hos borgere, som har fået vaccinen. Én indberetning vedrører et dødsfald i Danmark.

Derfor satte Sundhedsstyrelsen ud fra et forsigtighedsprincip vaccinationerne med AstraZeneca-vaccinen i bero i Danmark, indtil resultaterne af undersøgelserne foreligger:

»Vi ved endnu ikke, om blodpropperne og det danske dødsfald skyldes vaccinen, men det skal nu grundigt undersøges for en sikkerheds skyld,« udtalte enhedschef Tanja Erichsen i den forbindelse.