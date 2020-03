Mindst otte skoler og en børnehave er blevet ramt af coronavirus i Norge.

Danmarks to nærmeste nordiske naboer, Norge og Sverige, har begge registreret over 100 tilfælde af smitte med coronavirus.

Det skriver medier i de to lande fredag.

I Norge er antallet af smittede nået op på 101. Det viser en opgørelse fra den norske avis VG. Knap tre ud af fire smittede er for nylig kommet hjem fra Italien, der er det europæiske epicenter for udbruddet af coronavirus.

Mindst otte norske skoler og en enkelt børnehave er blandt andet blevet ramt af coronavirus. Det skriver norske NRK.

Også i Sverige lyder antallet af smittede fredag på 101 personer. Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Den sydlige svenske region Skåne har fredag registreret fem nye smittetilfælde. Alle de smittede har for nylig været i Norditalien.

I Danmark er i alt 21 personer blevet smittet med coronavirus. Det oplyser statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde fredag formiddag.

Der har endnu ikke været dødsfald i Norden som følge af coronasmitte.

Det har der til gengæld blandt andet i Holland.

Her oplyser sundhedsmyndighederne fredag, at landet har registreret sit første dødsfald som følge af smitte.

Det hårdest ramte land i Europa er Italien. Her er næsten 4000 personer blevet smittet. Omkring 150 mennesker har mistet livet som følge af smitten.

Den italienske undervisningsminister, Lucia Azzolina, meddelte onsdag, at alle skoler og universiteter vil være lukket fra torsdag og frem til 15. marts.

Globalt er over 98.000 mennesker blevet smittet under det igangværende udbrud af coronavirus. Over 3300 personer er døde som følge af smitte.

Det viser den seneste opgørelse torsdag fra det amerikanske Johns Hopkins University, der følger udbruddet tæt.

Udbruddet af coronavirus har sit epicenter i den kinesiske millionby Wuhan.

/ritzau/