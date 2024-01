Kun lige godt en uge er der gået af 2024, men i Norge har det været en særdeles blodig begyndelse på det nye år.

I alt seks personer er allerede blevet dræbt – på fem gerningssteder.

Det skriver NRK.

Til sammenligning blev der i hele 2023 dræbt 33 personer i Norge. Og det var endda noget højere end de foregående år.

»Det er usædvanligt, at så mange mennesker mister livet på så kort tid på grund af drab i Norge,« siger Solveig Vatnar, der er professor og psykolog med speciale i sikkerheds- fængsels- og retspsykiatri.

De hidtidige drabsepisoder i Norge har i alt resulteret i otte dødsfald:

1. januar: I Sørfold menes en teenager at have dræbt sin mor og stedfar, inden han tog sit eget liv.

2. januar: En kvinde blev fundet dræbt i en bil i Elverum. Gerningsmanden havde også skudt sig selv.

2. januar: En mand blev fundet død i en lejlighed i Stavern. Den formodede gerningskvinde er stadig på flugt.

7. januar: En kvinde blev fundet død på et hotel i Gudbrandsdalen. En mand er sigtet for drab.

7. januar: En kvinde blev fundet død i en udbrændt bil i Øygarden. En mand er sigtet for drab.

Hvis den nuværende og tragiske tendens for i år fortsætter, vil mere end 300 nordmænd blive dræbt i 2024.

Men Solveig Vatnar understreger, at når et 'fænomen' i forvejen har en relativt lav forekomst, vil fordelingen i løbet af året være mere tilfældig end ved et hyppigt fænomen.

Svein Øverland, der er leder af den norske landsforening for retspsykiatriske sagkyndige har kig på julen som en mulig årsag til den øjeblikkelige eskalering.

»I forbindelse med højtider er folk pressede til at være sammen, selvom de ikke kan lide hinanden,« siger han og påpeger, at der ofte drikkes alkohol i juledagene:

»På den måde er julen en situation, hvor konflikter kan dukke op, og det kan være en nærliggende kombination.«