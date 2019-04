Mandag aften sad 82-årige Norunn og så fjernsyn, da hun pludselig hørte noget rumsteren ude foran hendes hjem i den norske by Rena.

Da hun kunne høre, at der blev pillet ved hendes postkasse, rejste den ældre dame sig og gik ud til sin hoveddør.

Derude stod en 16-årig dreng, der ikke ville forlade stedet.

»Jeg er ikke bange for dig. Du skal forlade min grund lige nu,« sagde Norunn til drengen.

»Hvad helvede vil du gøre ved det?,« svarer drengen tilbage.

Det fremgår af en video, der har floreret på de sociale medier i Norge de seneste par dage, og som har efterladt vores norske naboer i chok.

I slutningen af videoen udvikler det verbale skænderi sig nemlig fysisk, men det vender vi tilbage til.

Episoden foran den norske pensionists hjem bliver filmet af drengens venner, og de bryder på et tidspunkt i videoen ind.

»Det er bedst for dig bare at gå ind. Han er fuld,« siger de til Norunn i videoen, som B.T. er i besiddelse af, men ikke ønsker at bringe.

Diskussionen fortsætter dog i døråbningen, og den 16-årige dreng nægter stadig at gå væk fra Norunns hjem.

»Jeg har ADHD, så jeg kan sende dig ned til helvede,« siger drengen, før det hele går galt.

Ud af de blå træder han hurtigt et skridt frem og slår 82-årige Norunn med et kraftigt knytnæveslag i ansigtet.

Den norske pensionist bliver stående på benene ved hjælp af hendes dør, mens den 16-årige dreng tager hænderne op som en bokser, der er klar til at sende den næste slagserie afsted.

Men heldigvis træder vennerne nu til og får hevet drengen hjem.

Episoden skete mandag aften, men allerede kort efter fandt videoen af overfaldet vej til de sociale medier, og her blev den flittigt delt.

Det fik politiet på sagen, efter man allerede havde fået flere anmeldelser om hærværk i Rena mandag aften.

Politiet har dog endnu ikke anholdt den 16-årige gerningsmand.

Den norske avis Dagbladet har efter overfaldet interviewet Norunn, der kalder oplevelsen for »forfærdelig«.

»Det er forfærdeligt - det må ikke ske. Mest for ungdommen,« siger Norunn til Dagbladet.

Hun fortæller samtidig, hvordan hun efter knytnæveslaget kunne se, at hun blødte, og at hendes briller lå nede på jorden. Herefter gik hun ind i sit hus og ringede til politiet.