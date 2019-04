Der var mange røde streger i Europarådets seneste korruptionsrapport om Danmark, mens Norge er en duks.

Norge er duks i åbent demokrati og bekæmpelse af korruption. Det konkluderer Europarådets korruptionspoliti (Greco), efter at Danmark sidste år fik dumpekarakter fra samme afsender.

- Greco ønsker at rose myndighederne i Norge for de omfattende tiltag, der er taget for at implementere alle anbefalinger. Norge er en rollemodel, hvis erfaringer og bedrifter bør inspirere andre medlemmer af Greco, hedder det.

Norge har, skriver Greco, implementeret og håndteret "alle syv anbefalinger tilfredsstillende".

Disse handler om blandt andet etiske retningslinjer for medlemmer af Stortinget. Disse omfatter nu en forebyggelse af interessekonflikter, oplysning om gaver og kontakt med lobbyister.

Det fremhæves, at Norge har indført et mere åbent system i bekæmpelsen af korruption, hvor politikere kan registrere møder, som kunne give indtryk af, at de var under indflydelse.

Konklusionen står i skærende kontrast til Grecos rapport om de lignende forhold i Danmark. Den kom i efteråret.

Heri hed det, at fem af seks anbefalinger til at sikre imod korruption slet ikke - eller kun delvist - var gennemført. Det store problem var det politiske system.

Der blev ved den lejlighed indledt en særlig procedure mod Danmark. Greco skrev, at man "intet andet valg" havde end at betragte situationen som "generelt utilfredsstillende".

Det fremkaldte et kontant svar fra Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).

- Jeg kan ikke se problemet i Danmark. Vi ligger bedst af de skandinaviske lande. Jeg synes ikke, at kritikken er rimelig, sagde hun.

Hun kaldte det pinligt, at Greco ikke i stedet koncentrerede sig mere om øst- og sydeuropæiske lande, der ifølge formanden har større problemer med korruption.

- Og så synes jeg egentlig, at de burde rose os for, at vi ligger så godt, som vi gør, i forhold til ikke at have korruption.

/ritzau/