Faldende olieindtægter og flere udgifter forbundet med corona medvirker til underskud i andet kvartal i Norge.

Norge har i andet kvartal underskud i de offentlige finanser på 83 milliarder norske kroner - svarende til cirka 59 milliarder danske kroner.

Det er første gang i 25 år, at Norge har offentligt underskud.

Det oplyser Pål Sletten, som er sektionschef for nationalregnskab ved Statistisk sentralbyrå (SSB), der er den norske pendant til Danmarks Statistik.

- Tallene er usikre og kan blive revideret. Men som det står nu, ser vi sandsynligvis et kvartal med underskud i offentlig forvaltning.

- Det er i så fald første gang siden 1994, siger Pål Sletten i en pressemeddelelse.

Underskuddet i de offentlige finanser er målt ved nettofinansinvesteringer. I første kvartal lå de 22 milliarder norske kroner i plus. Men i andet kvartal er de 83 milliarder norske kroner i minus.

Der er flere medvirkende årsager til den drastiske tilbagegang. I perioden er indtægter fra olie, skatter og afgifter faldet kraftigt. Samtidig er statens udgifter steget på grund af coronakrisen.

- Statens indtægter er faldet, og udgifterne er gået op. Dermed har det offentlige afskærmet den private sektor fra størstedelen af nedgangen i nationalindtægten.

- Modstykket er, at staten for første gang i meget lang tid går fra at spare op til underskud, siger Pål Sletten.

Norges har i gennemsnit haft et overskud på de offentlige finanser på 10,7 procent af bruttonationalproduktet (bnp) fra 2002 til 2019.

I andet kvartal af 2020 lå tallet på minus 10,3 procent.

/ritzau/NTB