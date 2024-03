Norge mener ikke, at UNRWA og civile i Gaza, Jordan, Libanon og på Vestbredden skal straffes, siger minister.

Norge giver 275 millioner norske kroner til FN's organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, UNRWA.

Det oplyser den norske udenrigsminister, Espen Barth Eide, i en pressemeddelelse og over for mediet VG.

- Det er nødvendigt at handle hurtigt med denne støtte, fordi flere andre lande tilbageholder sin støtte, og behovet er enormt, siger ministeren til VG.

Det beløb, Norge giver, svarer til omkring 180 millioner danske kroner.

- I dag er det fire måneder siden, at krigen i Gaza startede. Situationen er katastrofal. Folk mangler alt, og de lever i frygt for at miste liv og helbred. UNRWA er rygraden for al humanitær indsats i Gaza, siger Espen Barth Eide i pressemeddelelsen.

- At løbe fra denne forpligtelse nu, hvor Gaza nærmest er lagt i ruiner, er helt uaktuelt for Norge, understreger han.

Israel beskylder 12 af de i alt 13.000 ansatte i UNRWA for at have bidraget til Hamas' angreb mod Israel 7. oktober.

Den israelske regering har opfordret alle lande til at stoppe støtten til UNRWA.

Den opfordring har store donorer som blandt andet USA, Storbritannien og Frankrig fulgt.

- For at gøre det helt klart: At 12 UNRWA-ansatte anklages for at have deltaget i Hamas-angrebet er chokerende, og det er helt uacceptabelt, hvis det er rigtigt, siger Espen Barth Eide.

- Men Norge har ikke godtaget præmissen om, at hele UNRWA og dermed også befolkningen i Gaza samt palæstinensiske flygtninge i Jordan, Libanon og på Vestbredden skal straffes for det, nogle enkeltpersoner skal have gjort.

Efter at mange af de vigtigste donorer har indstillet betalingen til UNRWA, er FN-organisationen i økonomisk krise og er usikker på, om den kan fortsætte hjælpen til civile i blandt andet Gazastriben.

FN har indledt en intern undersøgelse af UNRWA, der skal komme med en foreløbig rapport inden for fire uger.

Desuden bliver der sat en uafhængig ekstern undersøgelse i gang for at lavere en bredere granskning af UNRWA. Tre nordiske institutter laver denne undersøgelse, heriblandt det danske Institut for Menneskerettigheder.

