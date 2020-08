Norge føjer Tyskland, Liechtenstein og to svenske regioner til listen over områder, det frarådes at rejse til.

Norge gør Tyskland og Liechtenstein til røde zoner og fraråder dermed alle ikke-nødvendige rejser dertil.

Det oplyser det norske udenrigsministerium onsdag aften i en pressemeddelelse.

Samtidig frarådes også alle ikke-nødvendige rejser til de svenske regioner Kalmar og Västerbotten.

Rejsevejledningerne ændres på baggrund af anbefalinger fra Norges sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet, som følger udviklingen af coronavirus i Europa.

Alle, der rejser ind i Norge fra disse lande og regioner efter midnat til den 29. august, skal derfor i ti dages karantæne.

I forvejen fraråder de norske myndigheder rejser til en lang række lande. Eksempelvis Storbritannien, Holland, Spanien og Østrig.

Og i Danmark fraråder Norge ikke-nødvendige rejser til Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Danmark har dog ikke valgt at fraråde turistrejser til Norge. I stedet lyder det, at man bør være ekstra forsigtig.

Eksempelvis opfordrer det danske udenrigsministerium til, at man ved rejser til Norge medbringer dokumentation på, hvor i Danmark man har bopæl. Det kan eksempelvis være det gule sygesikringsbevis.

