Efter stigning i smittetal strammer Norge rejsevejledning og fraråder blandt andet rejser til to danske regioner,

Det siger statsminister Erna Solberg på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Dermed følger den norske regering anbefalingen fra de norske sundhedsmyndigheder, der blandt andet har opfordret til at stramme rejsevejledningen til Region Midtjylland og Region Sjælland.

Norge fraråder samtidig alle unødvendige rejser til Island, Malta, Holland, Polen, Cypern og Færøerne.

Samme råd gælder seks regioner i Sverige.

Rejser til alle disse områder vil udløse ti dages karantæne ved hjemrejse, lyder det fra den norske regering.

Ifølge den norske statsminister bør alle nordmænd overveje alle udlandsrejser nøje, inden de pakker tasken.

- Alle udlandsrejser er forbundet med smitterisiko - selv rejser til lande, som ikke udløser karantæne ved hjemrejse.

- Dermed er der ikke grundlag for at kalde noget land for grønt nu, siger statsministeren.

Hun henviser til farveskalaen, der angiver, i hvor høj grad man skal være opmærksom på smittespredningen, hvis man rejser til et pågældende land.

Norge ændrer alle lande, der tidligere har været grønne, til gule. Det betyder, at man skal være særligt opmærksom ved indrejse.

Rejser til lande, der udløser karantæne ved hjemrejse, er markeret med rød.

Selv om Norge nu har ændret rejsevejledningen til to danske regioner, ændrer det danske udenrigsministerium ikke rejsevejledningen for Norge.

Danmark fraråder altså ikke danskere at rejse til Norge.

