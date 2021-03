Blot 121 dage efter varslet om en anden bølge, varsler de norske sundhedsmyndighederne nu en tredje bølge.

Flere nordmænd må efterhånden føle, at corona-krisen ingen ende vil tage. For ifølge Dagbladet er Norge på vej ind i den tredje bølge af corona. Det sker blot to måneder efter, at vores norske naboer kom ud af anden bølge.

Derfor lyder opfordringen fra myndighederne nu, at befolkningen skal lade sig vaccinere:



»Vi er mange, der har talt om faren for en tredje infektionsbølge på grund af disse muterede vira, og fordi meget få mennesker er blevet vaccineret,« siger vice sundhedsdirektør Espen Rostrup Nakstad.

For de muterede varianter af corona har krydset grænsen til Norge. Ifølge Espen Rostrup Nakstad dominerer mutationerne lige nu flere udbrud og øger risikoen for at flere bliver smittet.

Helt sort ser det måske ikke ud, for Espen Rostrup Nakstad vil ikke slå helt fast, at Norge befinder sig i en tredje bølge endnu. Han er nemlig ikke sikker på, at man kan kalde den nuværende situation en bølge.

Derudover tror han på, at det er muligt at slå udbrudene ned, så man undgå øget smitte, men marts og april bliver vanskelige måneder, oplyser han.

74.200 er konstateret smittet med corona i Norge.