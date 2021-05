Der er mulighed for at møde hinanden virtuelt i spillet Minecraft, når nordmændene mandag fejrer nationaldag.

Alt er ikke helt, som det plejer, når nordmændene mandag traditionen tro er samlet for at fejre deres nationaldag den 17. maj.

For selv om dagen som altid markeres over hele landet, så foregår det med en række fortsatte coronarestriktioner.

Nordmændene skal dagen igennem overholde de nationale coronatiltag. Samtidig skal de overholde eventuelle lokale tiltag, der er trådt i kraft på grund af høje smittetal, og som er strammere end de nationale regler.

Det betyder blandt andet, at det i hovedstaden Oslo ikke er tilladt at samles mere end ti personer i private hjem og haver.

Man skal alle steder også holde en meters afstand til fremmede.

Det betyder, at de traditionelle parader i vid udstrækning droppes.

Til gengæld er der indført en række alternativer. Blandt andet er det muligt at mødes i en virtuel parade i computerspillet Minecraft.

En række brugere fra Skogliv, der står bag Norges største Minecraft-samfund, har således inviteret til en digital fællestur. Det skriver norske NRK.

Det samme skete sidste år, hvor coronapandemien ligeledes påvirkede 17. maj-fejringen. Dengang deltog omkring 9000 børn, og der blev i løbet af dagen sendt 58.811 chatbeskeder i den virtuelle verden, skriver NRK.

I år har over 25.000 tilmeldt sig arrangementet på Facebook.

Den norske statsminister, Erna Solberg, er mandag formiddag på besøg i et solbeskinnet Bergen på Norges vestkyst for at markere nationaldagen.

- Det er fantastisk at se byen sådan her. Selvfølgelig ville vi gerne have haft den fyldt med folk og med en parade, men sådan blev det ikke denne gang, siger Solberg ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

/ritzau/