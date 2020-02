For første gang er det nye coronavirus onsdag påvist i Norge. En person, som har været i Kina, er testet positiv for virusset. - Personen isoleres hjemme hos sig selv efter at være kommet hjem fra Kina i weekenden, meddeler Line Vold, som er afdelingsinspektør i Det Norske Institut for Folkesundhed (FHI). Terje Bendiksby/Ritzau Scanpix